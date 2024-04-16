ФОТО ⟩ Уютная итальянская деревушка готовится к наплыву туристов после выхода сериала Netflix

4 апреля 2024 года одна из крупнейших стриминговых платформ выпустила черно-белый мини-сериал «Рипли» в жанре психологический триллер с Эндрю Скоттом и Дакотой Фэннинг, основанный на серии романов американкой писательницы Патриции Хайсмит.

По сюжету сериала, харизматичного мелкого мошенника Тома Рипли нанимает богатый предприниматель Герберт Гринлиф, чтобы тот отправился из США в Италию и уговорил его наследника Дикки вернуться домой, покинув богемную жизнь ради семейного дела. Впрочем, в процессе у Тома возникает другой жестокий план.

Хотя в оригинальном романе 1955 года «Талантливый мистер Рипли» Дикки Гринлиф проживал в вымышленном Монджибелло, авторы новой сериальной экранизации решили перенести события в реально существующую деревушку Атрани, расположенную недалеко от Неаполя.

Как отмечает издание The Guardian, когда персонаж Эндрю Скотта едет из Неаполя в деревню Атрани на ветхом автобус, по пути ему встречается лишь одно авто, а когда он выслеживает Дикки Гринлифа на пляже, богатый американец и его девушка оказываются единственными людьми, загорающими на девственном песке.

В наши дни туристы, отправляющиеся на побережье Амальфи, заметят контраст - теперь дорога между Позитано и Салерно известна не только видами, но и пробками. И хотя Атрани, возможно, сейчас менее загружена, чем соседний город Амальфи, но летом его пляж также заставлен рядами зонтиков и шезлонгов. В деревне сейчас доступны один четырехзвездочный отель, несколько отелей типа «постель+завтрак», а также частное жилье для отдыха.

Представители местного бизнеса довольны повышением интереса к Атрани после выхода сериала.

«Безупречные кадры, безусловно, принесли нашей маленькой деревне дополнительную известность», - отметил владелец пляжного ресторана Le Arcate Антонио Буонокоре.