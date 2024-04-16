«Простите меня»: бывшая девушка Илона Маска опозорилась на одном из крупнейших мировых фестивалей

36-летняя канадская певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска и мать его детей, принесла зрителям фестиваля Coachella свои извинения после провального выступления из-за проблем с техникой и звуком, пишет CNN.

Певица выступила на музыкальном фестивале в Калифорнии на выходных, выйдя на сцену на вершине гигантского механического паука, но ее выступление было затруднено техническими трудностями и неисправностями оборудования.

Ей пришлось несколько раз перезапускать свою песню Music 4 Machines. Она рассказала слушателям, что все ее треки воспроизводятся с удвоенной скоростью.

«Это безумие. Все мои треки имеют двойной темп. Это сложно объяснить, но у нас серьезная техническая ошибка. Не судите меня за то, что я плохо попадаю в ритм. Все мои треки в двойном темпе, и я не умею считать. Их практически невозможно смешивать, так что остальная часть моего сета не будет миксами, но это все равно будет весело», - заявила она со сцены.

Несмотря на все старания, технические неполадки устранить не удалось.

Позже Граймс написала в X, ранее известном как Twitter, пост с извинениями.

«Я хочу извиниться за технические проблемы с шоу. Я хотела вернуться по-настоящему сильной, и обычно я всегда сама справляюсь со всеми аспектами своего шоу. Чтобы сэкономить время, это был один из первых случаев, когда я передала на аутсорсинг такие важные вещи, как rekordbox bpms, и позволила кому-то другому систематизировать треки на SD-карте и т. д. Раньше у меня было плохое предчувствие, что я сама не пропустила все через cdj, и хотя я это отметила, я не была настойчив. Большим уроком для меня стало сочетание… 1 Если хочешь, чтобы все было сделано правильно, сделай это сам. 2 Будь тройкой, даже если людям плохо. 3 Вероятно, притворитесь, что все в порядке, и пообщайтесь с толпой, вместо того, чтобы проводить все шоу, сгорбившись за столом, пытаясь починить программное обеспечение, когда вы должны были развлекать», – говорится в сообщении.

«Следующая неделя будет безупречной, все будет проходить через мои руки», - заверила певица, подчеркнув, что усвоила несколько хороших уроков.

«Плз, простите меня! Люблю всегда!» - завершила она свой пост.

Описав еще ряд технических проблем, Граймс в новой публикации добавила:

«Я не смогла отрепетировать движение на механическом пауке по соображениям безопасности, поэтому, если я не смогу изящно слезть с паука, пожалуйста, простите меня».