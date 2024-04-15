«РЕШЕНИЯ НЕ ВИДНО...» ⟩ Ученик школы в Пыльвамаа брызнул перцовым баллончиком в лицо своего одноклассника

Работник школы говорит, что проблему создает также ученик 3-го класса. «Уже долгое время один из учеников 3-го класса терроризирует как своих одноклассников, так и учителей», - говорит сотрудник начальной школы в деревне Крутус (Канепи).

Он утверждает, что ученик обзывает учителей и бросает в них всевозможные предметы. «Ученики подвергаются физическому насилию», - поясняет он. Сотрудник школы добавляет, что в этом году один из учеников даже сменил школу, перейдя в соседнюю. «Когда его призывают к порядку, он уходит из здания школы».