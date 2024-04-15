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«РЕШЕНИЯ НЕ ВИДНО...» ⟩ Ученик школы в Пыльвамаа брызнул перцовым баллончиком в лицо своего одноклассника

Крислин Метсанурм
, репортер
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Перцовый баллончик. Снимок иллюстративный.
Перцовый баллончик. Снимок иллюстративный. Фото: Erik Prozes

В понедельник, 15 апреля, ученик 5-го класса начальной школы Крутус в Пылвамаа брызнул перцовым баллончиком в лицо одноклассника. «Несколько учителей подумывают об уходе из школы», - говорит сотрудник учебного заведения, связавшийся с редакцией. Он добавляет, что ситуация в школе стала невыносимой. Полиция также подтвердила, что подобный инцидент действительно был зафиксирован в школе.

Работник школы говорит, что проблему создает также ученик 3-го класса. «Уже долгое время один из учеников 3-го класса терроризирует как своих одноклассников, так и учителей», - говорит сотрудник начальной школы в деревне Крутус (Канепи).

Он утверждает, что ученик обзывает учителей и бросает в них всевозможные предметы. «Ученики подвергаются физическому насилию», - поясняет он. Сотрудник школы добавляет, что в этом году один из учеников даже сменил школу, перейдя в соседнюю. «Когда его призывают к порядку, он уходит из здания школы».

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