В понедельник, 15 апреля, ученик 5-го класса начальной школы Крутус в Пылвамаа брызнул перцовым баллончиком в лицо одноклассника. «Несколько учителей подумывают об уходе из школы», - говорит сотрудник учебного заведения, связавшийся с редакцией. Он добавляет, что ситуация в школе стала невыносимой. Полиция также подтвердила, что подобный инцидент действительно был зафиксирован в школе.
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«РЕШЕНИЯ НЕ ВИДНО...» ⟩ Ученик школы в Пыльвамаа брызнул перцовым баллончиком в лицо своего одноклассника
Работник школы говорит, что проблему создает также ученик 3-го класса. «Уже долгое время один из учеников 3-го класса терроризирует как своих одноклассников, так и учителей», - говорит сотрудник начальной школы в деревне Крутус (Канепи).