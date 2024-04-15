ВИДЕО ⟩ «Интуиция не подвела!» Эстонские блогеры, живущие на Бали, раскрыли пол своего первенца

«Мы не можем быть более взволнованы», - говорят блогеры Катри Катс и Юхани Сярглеп, делясь в социальных сетях милым видео с объявлением о рождении ребенка.
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«Мы оба предчувствовали какого пола будет ребенок, и предчувствие оказалось верным: в августе к нам присоединится девочка, и мы не можем нарадоваться», - объявили Катри Катс и Юхани Сярглеп о рождении девочки в их семье, опубликовав милое видео в социальных сетях.