ВИДЕО ⟩ «Интуиция не подвела!» Эстонские блогеры, живущие на Бали, раскрыли пол своего первенца

«Мы оба предчувствовали какого пола будет ребенок, и предчувствие оказалось верным: в августе к нам присоединится девочка, и мы не можем нарадоваться», - объявили Катри Катс и Юхани Сярглеп о рождении девочки в их семье, опубликовав милое видео в социальных сетях.