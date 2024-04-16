ВИДЕО ⟩ Потап публично вступился за Настю Каменских и резко ответил хейтерам, возмущенным новой песней артистки

«Как наш народ любит всех оскорблять и даже неважно кого. Все не такие, а они, пишущие гадость, такие прекрасные, умные, талантливые»; «Если бы люди разбирались в латиноамериканском контенте, то восприняли бы эту песню адекватно. Настя все правильно делает - дает в Центральной Америке то, что они любят слушать и смотреть»; «Человек безусловно талантлив. Что ей петь - исключительно ее дело. Вы же не указываете художнику, что ему рисовать».