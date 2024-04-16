Украинский рэпер и продюсер Потап публично поддержал певицу Настю Каменских после выхода ее новой песни, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ Потап публично вступился за Настю Каменских и резко ответил хейтерам, возмущенным новой песней артистки
Так, в своем Instagram артистка записала видеоролик, в котором подпевает и танцует под собственную композицию. Под публикацией свой комментарий оставил Потап и отметил: «Это будет суперхит».
На его высказывание отреагировало немало пользователей, которые назвали песню «полным бредом» и были удивлены строкам песни, где поется о молоке: «Что? Супер? Молоко? Серьезно?», «Сомневаюсь».
На возмущение подписчиков рэпер резко ответил: «Нет сомнений. Песня зажигает! Трек в яблочко!»
Несмотря на хейт, некоторым фанатам песня все же понравилась, поэтому они осудили такую агрессию и оставили комментарии со словами поддержки:
«Как наш народ любит всех оскорблять и даже неважно кого. Все не такие, а они, пишущие гадость, такие прекрасные, умные, талантливые»; «Если бы люди разбирались в латиноамериканском контенте, то восприняли бы эту песню адекватно. Настя все правильно делает - дает в Центральной Америке то, что они любят слушать и смотреть»; «Человек безусловно талантлив. Что ей петь - исключительно ее дело. Вы же не указываете художнику, что ему рисовать».