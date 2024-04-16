МИЛОЕ ФОТО ⟩ Овдовевший Джон Траволта растрогал снимком с покойным сыном

70-летний американский актер Джон Траволта почтил память покойного сына Джетта. Архивным кадром он поделился в Instagram.

На снимке позировал сам Траволта, его покойная жена Келли Престон и их сын Джетт, который ушел из жизни в 16-летнем возрасте в начале 2009 года. 13 апреля 2024 года он праздновал бы 32-летие.

«С днем рождения, мой Джети - не проходит ни одного дня, чтобы ты не был со мной!» - написал актер.

«Он в безопасности со своей мамой-ангелом, и они двое наблюдают за тобой, посылают тебе любовь», «Потерять сына и жену просто невероятно больно! Большой любви тебе, Элле и Бену!», «Какое милое фото ваших двух ангелов», - пишут в комментариях подписчики Джона Траволты.

Отметим, что старший сын актера и его покойной жены умер во время семейной поездки на Багамы. Юноша ударился головой о ванну в эпилептическом припадке в их доме. Джетт был тяжело болен, ему диагностировали аутизм и редкое заболевание - синдром Кавасаки.

В память об умершем наследнике Джон создал Фонд Джетта Траволты, некоммерческую организацию для помощи детям с особыми потребностями.

Келли Престон умерла в 2020 году после двух лет борьбы с раком груди. Они с Траволтой также стали родителями сына Бена и дочери Эллы.