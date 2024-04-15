В сентябре в Таллинне покажут бродвейский спектакль «Маленький принц»

После распроданных спектаклей в Париже, Сиднее, Дубае и сезона на Бродвее волшебная постановка «Маленький принц» по мотивам одноименного произведения, отмечающего свое 80-летие, будет показана в Таллинне в сентябре 2024 года. «Маленький принц» оживет в оригинальной постановке созданной компанией Broadway Entertainment Group для взрослых зрителей и сочетающей в себе театральное представление, танцы, музыку, видео-проекции и современную воздушную акробатику.

Режиссер и хореограф постановки - Анна Турнье, сорежиссер Крис Моурон, автор музыкального сопровождения - Терри Трак.

«Мы рады, что у нас появилась возможность привезти в Таллинн этой осенью вечную историю Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, одиночестве, любви, заботе о нашей планете и других людях»,- отметила Турнье. «Главный герой расскажет о своем путешествии, своих встречах и об объединяющей людей разных культур человечности.»

Книга Антуана де Сент-Экзюпери разошлась тиражом более 200 миллионов экземпляров, она научила мир тому, что многие важные вещи часто незаметны для наших глаз.

Помимо Таллинна, в 2024 году шоу покажут в Будапеште и Праге, а в 2025 году - в Копенгагене, Осло и других странах Балтии. В 2019 году компания Broadway Entertainment Group привозила в Таллинн собравшую самую многочисленную аудиторию в истории Бродвея постановку «The Illusionists».

Спектакль пройдет на французском языке с субтитрами на эстонском и русском языках.

Дополнительная информация о спектакле: ЗДЕСЬ.