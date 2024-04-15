«Порочный круг»: пассажир в знак протеста сходил в туалет прямо посреди салона самолета

Инцидент на борту рейса авиакомпании Jetstar из Голд-Коста в Мельбурн (Австралия) шокировал пассажиров и экипаж. Об этом пишет издание Gold Coast Bulletin.

52-летний Джейсон Ранги в состоянии алкогольного опьянения сначала проигнорировал просьбу бортпроводников не использовать вейп, а затем в знак протеста снял штаны и помочился на соседние кресла.

В понедельник, 15 апреля, Ранги предстал перед магистратским судом в Саутпорте и признал себя виновным по семи пунктам обвинения. Мужчину приговорили к одному месяцу лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на шесть месяцев и штрафу в размере 1000 долларов США.

Во время слушания адвокат Джоанна МакНей сообщила, что ее клиент борется с алкоголизмом после того, как в результате автомобильной аварии стал зависимым от обезболивающих препаратов.

Перед рейсом пассажир выпил несколько напитков, включая два пива и порцию бурбона. Сейчас он безработный и не имеет постоянного жилья, однако делает шаги к реабилитации и выходу из «порочного круга», в котором оказался.

«Он - человек, который нуждается в помощи. Безусловно, признает свою вину», - заявила госпожа МакНей.

Судья Памела Дауз назвала поступок Ранги отвратительным и отметила, что отправила бы его в тюрьму, если бы была такая возможность.

«Боже мой, мистер Ранги, ваше поведение подлое, позорное и пренебрежительное. Это действительно отвратительно. Почему все остальные должны с этим мириться?» - спросила она у подсудимого.

Джош Кингхорн, представитель Австралийской федеральной полиции (AFP) в аэропорту Голд-Кост, также осудил этот поступок, заявив о нулевой толерантности к неподобающему поведению в аэропортах.

«Курение вейпа и справление нужды в салоне не только отвратительны, но и представляют серьезный риск для безопасности и комфорта пассажиров. Мы никогда не будем мириться с такими действиями и сделаем все для привлечения виновных к ответственности за их ужасное поведение», - подчеркнул Кингхорн.