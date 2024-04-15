«Как дети», - именно такими словами кто-то десять лет назад описал скандал, в котором оказалась замешана Ийви Анна Массо, в то время занимавшая пост советника президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. К сегодняшнему дню история утихла, общественность, похоже, забыла о ней, но Массо по-прежнему ищет ответы и требует справедливости, о чем она и высказывается в гневном письме, разосланном в СМИ.

Год спустя она становится советником президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. Через год после этого, в 2014-м, в издании Kroonika появляется материал, в котором говорится, что у Массо с президентом отношения несколько более теплые, чем просто рабочие. Казалось, что история появилась и тут же затихла. В архивах Postimees или Elu24 нет статей об этом романе. Но это был не конец истории, поскольку это был не последний раз, когда Массо появлялась на страницах СМИ.