«Как дети», - именно такими словами кто-то десять лет назад описал скандал, в котором оказалась замешана Ийви Анна Массо, в то время занимавшая пост советника президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. К сегодняшнему дню история утихла, общественность, похоже, забыла о ней, но Массо по-прежнему ищет ответы и требует справедливости, о чем она и высказывается в гневном письме, разосланном в СМИ.
Более десяти лет назад Postimees организовал обед для лидеров общественного мнения Эстонии в конференц-зале отеля Radisson Blu Hotel Olümpia. Ийви Анна Массо, получившая степень доктора политических наук, была одним из главных докладчиков на обеде.