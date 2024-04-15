«Как дети», - именно такими словами кто-то десять лет назад описал скандал, в котором оказалась замешана Ийви Анна Массо, в то время занимавшая пост советника президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. К сегодняшнему дню история утихла, общественность, похоже, забыла о ней, но Массо по-прежнему ищет ответы и требует справедливости, о чем она и высказывается в гневном письме, разосланном в СМИ.

Более десяти лет назад Postimees организовал обед для лидеров общественного мнения Эстонии в конференц-зале отеля Radisson Blu Hotel Olümpia. Ийви Анна Массо, получившая степень доктора политических наук, была одним из главных докладчиков на обеде.

Год спустя она становится советником президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. Через год после этого, в 2014-м, в издании Kroonika появляется материал, в котором говорится, что у Массо с президентом отношения несколько более теплые, чем просто рабочие. Казалось, что история появилась и тут же затихла. В архивах Postimees или Elu24 нет статей об этом романе. Но это был не конец истории, поскольку это был не последний раз, когда Массо появлялась на страницах СМИ.

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