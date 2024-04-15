Хирурги заметили образование в мозгу восьмилетней девочки: то, что это было на самом деле, напугало их

Юная пациентка из Джалал-Абадской области Кыргызстана была доставлена на операцию после того, как сканирование обнаружило большое образование в четвертом желудочке ее мозга, об этом пишет Mirror.

Команда медиков прооперировала ребенка в больнице Джал в Бишкеке.

Эксперты были ошеломлены, когда они открыли ее голову и обнаружили, что масса, которую они видели на сканах мозга, была полностью сделана из волос.

На послеоперационном снимке видна прядь, которая, как представляется, имеет длину около 90 см. Медицинский персонал считает, что волосяная масса росла в течение жизни девочки.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Кыргызстана: «Новообразование содержало пучок волос, которые, очевидно, росли в течение всей жизни ребенка до поступления в больницу. Волосы имели корни на дне желудочка и могли быть вызваны аномалией внутриутробного развития. Дальнейший рост волос составлял бы угрозу для здоровья пациента».