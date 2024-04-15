ВИДЕО ⟩ Красочный парад и битва водой: эстонский репортер о ярком фестивале в Таиланде

По всему Королевству Таиланд люди собираются в общественных местах, чтобы встретить Новый год шумно и весело. Особое внимание в торжестве уделяют воде и проведению водной битвы.

Сонгкран - самый важный фестиваль в Таиланде, который отмечает приход Нового года по буддийскому календарю. В этом году отмечают 2567 год по БКЭ (Буддийской Королевской Эре). Во время фестиваля на улицах проходит веселое водное гуляние, где люди обливают друг друга водой и наносят на лица и тела белый минеральный порошок Din-Sor-Pong. Кроме уличных празднеств, также проводятся множество других мероприятий, таких как парады, концерты и религиозные церемонии.

Фестиваль отмечает конец сезона засухи и начало сезона дождей, и считается временем обновления и возрождения. Истоки фестиваля уходят в глубокую бурную бутдистскую традицию, где вода используется как символ очищения и для мытья прочь негативных энергий и грехов. Помимо водных ритуалов, Сонгкран отмечают обменом подарков и посещением храмов.

Хотя фестиваль со временем приобрел новые формы, такие как водные битвы, он по-прежнему остается значимым событием в тайской культуре, где люди находят время для почитания традиций и укрепления связей в сообществе.

Фестиваль Сонгкран также является одной из популярных туристических достопримечательностей в Таиланде, привлекая каждый год около миллиона туристов из разных стран мира. Кроме того, популярность фестиваля увеличивает тот факт, что он выпадает на длинные выходные, и многие туристы используют эту возможность, чтобы посетить и другие достопримечательности, а также погрузиться в местную культуру.

Праздник Сонгкран в Таиланде. Фото: topten22photo/Shutterstock

Во время фестиваля туристические объекты, такие как отели, рестораны и другие, значительно увеличивают свою прибыль, что вносит позитивный вклад в экономику Таиланда. Если вы хотите испытать что-то уникальное и веселое, то Сонгкран фестиваль в Таиланде определенно стоит посетить.

Источник: UNESCO, Euronews.com, Feast Thailand