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Наркоторговца из Эстонии, использовавшего устройство ANOM, приговорили к длительному тюремному заключению

Кетлин Крузе
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Юрген Эссенберг в Харьюском уездном сюда.
Юрген Эссенберг в Харьюском уездном сюда. Фото: Sander Ilvest

«Суд считает, что данные ANOM подходят в качестве доказательств», - сказала судья Мерле Партс и приговорила Юргена Эссенберга, который занимался наркобизнесом в Эстонии и Польше, почти к 13 годам лишения свободы.

Почти два года назад в зале Харьюского уездного суда стояло четверо наркоторговцев, обвиняемые Государственной прокуратурой в незаконном обороте большого количества наркотических веществ, используя для этого шифрованное телефонное устройство ANOM.

И если трое мужчин тогда пошли на сделку с прокуратурой, то Юрген Эссенберг, сдавшийся суду, до сегодняшнего дня находится в Таллиннской тюрьме под арестом.

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