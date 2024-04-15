У британца появился конкурент: 124-летний фермер заявил, что он самый старый мужчина в мире

Он на 13 лет старше нынешнего британского рекордсмена, 111-летнего Джона Тиннисвуда. Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной на планете после смерти венесуэльца Хуана Висенте Переса в возрасте 114 лет, об этом пишет NTK.

Однако правительство Перу сейчас выдвигает претензии от имени сельскохозяйственного работника, родившегося в 1900 году.

Марселино Абад Толентино, происходящий из центрального региона Уануко, жил вне Сети, пока правительство не идентифицировало его в 2019 году и не предоставило ему удостоверение личности и пенсию.

Как сообщается, 5 апреля Марселино, которого местные жители называют «Машико», отметил свой 124-й день рождения. Его угостили специальным тортом и подарками в доме престарелых Casa Hogar Mis Abuelitos в Кочачинче, где он сейчас проживает.

Толентино, родившийся в маленьком городке Чагла, говорит, что секрет его долголетия заключается в здоровом питании, богатом фруктами и мясом ягнятины. Он также любит жевать листья коки, являющиеся традицией среди общин в Андах.

Толентино осиротел, когда ему было семь лет, и никогда не ходил в школу. Он жил в сельской местности и быстро научился «пользоваться благами природы», согласно заявлению перуанского правительства.

«Среди покоя флоры и фауны Уануко Марселино Абад Толентино - или "Машико" - развил здоровый образ жизни и внутренний мир, что нашло отражение в его крепком здоровье и доброжелательном характере. Это позволило ему со стойкостью и мастерством преодолеть 12 десятилетий жизни и 5 апреля задуть 124 свечи», - говорится в сообщении.

Власти помогают Толентино подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса как самому старому мужчине в мире, что, возможно, позволит ему потеснить Тиннисвуда.

В настоящее время организация рассматривает эту заявку. Если она будет подтверждена, Толентино также может быть коронован как самый старый человек в истории.

Самая старая женщина, которая живет сейчас - 117-летняя испанка Мария Браньяс Морера.