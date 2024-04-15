ГАЛЕРЕЯ ⟩ С аншлагом: популярная эстонская группа в рамках юбилейного тура выступила в Вильянди

На открытии юбилейного года к группе присоединилась грузинская группа IBERI, с которой они недавно выпустили совместный трек для альбома Bring It On.

На концертах можно послушать репертуар IBERI и Trad.Attack!, а также услышать, как мелодии сето и грузинские полифонические песни звучат вместе.

«Давать концерт в Вильянди - это всегда нечто особенное», - сказал гитарист Trad.Attack! Ялмар Вабарна. «Это просто огромное удовольствие - отпраздновать вчера наш день рождения с IBERI и таким количеством поклонников!»

На этой неделе состоятся еще три концерта: в таллиннском концертном зале Alexela, в общественном центре Folgikoda в Моосте и в Культурном центре Хаапсалу.

Смотрите в галерее, как прошел концерт в Вильянди!