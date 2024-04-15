ВИДЕО ⟩ Две смекалистые пчелы самостоятельно открыли бутылку с газированной водой

В Бразилии случайному свидетелю удалось запечатлеть на видео необычное зрелище - две ловкие пчелы, объединив свои усилия, сумели открутить крышку на бутылке с газированной водой. Этот ролик появился на YouTube-канале ViralHog и радует подписчиков уже некоторое время.

Комментируя увиденное, автор видео подчеркнул, что такие умственные способности не просто удивили его. На съемке четко видно, как пчелы ловко орудуют своими лапками, вставляя их в зазор между крышкой и горлышком бутылки. Эти манипуляции они производят до тех пор, пока крышка не падает.