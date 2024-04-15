Оказывается, пчелы уже не раз показывали свою разумность. Они, учась друг у друга, могли решать простые задачи и использовать инструменты, пишет ФОКУС.
ВИДЕО ⟩ Две смекалистые пчелы самостоятельно открыли бутылку с газированной водой
В Бразилии случайному свидетелю удалось запечатлеть на видео необычное зрелище - две ловкие пчелы, объединив свои усилия, сумели открутить крышку на бутылке с газированной водой. Этот ролик появился на YouTube-канале ViralHog и радует подписчиков уже некоторое время.
Комментируя увиденное, автор видео подчеркнул, что такие умственные способности не просто удивили его. На съемке четко видно, как пчелы ловко орудуют своими лапками, вставляя их в зазор между крышкой и горлышком бутылки. Эти манипуляции они производят до тех пор, пока крышка не падает.
Несколько забавных фактов о пчелах
- Оказывается, в природе существует 21 тысяча видов пчел. Их можно встретить в любом регионе планеты, кроме таких холодных. как Антарктида.
- Все пчелы имеют усики, которые иногда называют антеннами. У самцов и самок их разное количество - соответственно 13 и 12.
- Любимое лакомство пчел - это нектар и пыльца. Первое они используют как источник энергии и для размножения, а из пыльцы получают белки и другие питательные компоненты.
- У всех пчел есть две пары крыльев, однако задние немного меньше. Большинство видов пчел достаточно хорошо летают благодаря этому, однако у некоторых пчел площадь крыльев небольшая, что делает для них полет вовсе невозможным.
- Пчелы очень важны в агрокультуре - они естественные опылители растений. Поэтому из даже используют для опыления растений в теплицах.
- Пчелы на самом деле очень древние насекомые, их возраст согласно исследований генома составляет около 300 тысяч лет.
- Интересно то, что у пчел 5 глазных образований: два глаза - большие и сложные и размещены по бокам; три глаза - простые и находятся сзади.
- Пчелы при полете развивают довольно большую скорость - до 65 км/час, если насекомое летит без груза.
- Эти насекомые легко могут определить, где находится Солнце, даже если оно скрыто за толстым слоем облаков, однако вместе с тем пчелы не способны видеть красный цвет, а только желтые, синие и ультрафиолетовые лучи спектра.