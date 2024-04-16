Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы завершать начатое раньше, наводить порядок в делах, избавляться от ненужного. Если вы не станете тратить время напрасно, то многое успеете.
ГОРОСКОП НА 16 АПРЕЛЯ ⟩ Девам удастся добиться успеха во многих делах, а Козерогам следует перестать верить всем подряд
В этот день можно заниматься составлением официальных писем, оформлением документов. Удачным будет обращение в государственные организации. Хорош день и с точки зрения общения: близкие по духу люди отлично ладят, у единомышленников не возникает разногласий. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию. Она не подводит.
Овен
Первая половина дня благоприятна для учебы, интеллектуального труда, сбора и анализа информации. Вы многое схватываете на лету, быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. Пригодится и то, что вы успели узнать раньше. У многих Овнов будет шанс осуществить то, что они давно задумали. Вторая половина дня радует приятными встречами, дает шанс пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Вероятны романтические сюрпризы, неожиданные знаки внимания. Будет возможность сделать какие-то удачные покупки.
Телец
Благоприятный день, подходящий для привычных, хорошо знакомых дел. Они не кажутся утомительными или скучными, вы со всем отлично справляетесь. Полезно наблюдать за происходящим вокруг, анализировать поступки других людей. Сегодня многие Тельцы учатся на чужих ошибках, поэтому не совершают собственных. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали, восстановить какие-то старые связи. Останутся в прошлом разногласия, огорчавшие вас. Легко договориться о планах на будущее.
Близнецы
Это удачный день. Вряд ли он принесет какие-то серьезные трудности, на пути не возникнет преград, которые вы не смогли бы преодолеть. Можно вернуться к старым идеям и планам. Скорее всего, сейчас вы сможете воплотить задуманное в жизнь, и это будет нетрудно. Вероятны необычные встречи, интересные знакомства. Вам легко произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно. Не исключено начало романтических историй. Такие отношения могут развиваться стремительно, если вы проявите инициативу.
Рак
День складывается хорошо. Появляется масса отличных идей, некоторые из них можно немедленно воплотить в жизнь. Не исключены удачные совпадения. Они окажутся полезными с деловой точки зрения, натолкнут на какие-то интересные мысли, касающиеся работы или бизнеса. Вторая половина дня благоприятна для знакомств и общения. Вы быстро ладите с людьми, на многих производите хорошее впечатление. Возможно начало дружеских или романтических отношений. Они будут развиваться стремительно и вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни.
Лев
В важных делах лучше полагаться на собственные силы, не ждать помощи и поддержки от других. Порой сложно найти общий язык с окружающими, некоторых Львов подводят даже проверенные союзники. Подумайте дважды, прежде чем делиться с кем-то своими секретами или высказывать непопулярную точку зрения. Звезды поддерживают представителей знака, занятых творческой деятельностью. Тут вероятны большие успехи. С рутинной работой вы тоже справляетесь неплохо, но сегодня она кажется особенно утомительной и скучной. К счастью, время от времени удается отвлекаться на что-то более приятное.
Дева
Легкий удачный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы настроены решительно и хорошо знаете, какой результат хотите получить. Даже давние соперники понимают, что стоять у вас на пути рискованно, и стараются не мешать. Благоприятен день и с точки зрения личных отношений. Он дает шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, найти новых друзей. Вам станет проще ладить с малознакомыми людьми, близких вы будете понимать с полуслова. Не исключены и романтические увлечения. Перспективы у новых отношений самые благоприятные.
Весы
Вряд ли этот день будет легким и совершенно безоблачным, но вы сможете добиться успеха, как бы ни складывались обстоятельства. Настойчивость и целеустремленность помогают во многих делах. Именно благодаря этим качествам вы опередите давних соперников. Если первая половина дня будет посвящена делам, то вторая даст возможность отдохнуть и восстановить силы, пообщаться с людьми, которые вам дороги. Будет шанс побывать в каких-то интересных местах, посетить необычные мероприятия. Не бойтесь изменить привычный график и внести в свою жизнь что-то новое.
Скорпион
Отличный день для любых полезных дел. Вы быстро понимаете, как достичь нужного результата, часто это оказывается проще, чем вы предполагали раньше. Окружающие предлагают помощь, причем часто совершенно бескорыстно. Возможны необычные, но очень заманчивые предложения о сотрудничестве. Первая половина дня дает возможность завершить старые дела, спокойно оценить полученный результат. Позже приходит время новых идей. Не торопитесь делиться ими; сначала обдумайте все сами. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Стрелец
Подходящий день для важных и серьезных дел. Вы отлично справляетесь и с чем-то совершенно новым, и с тем, что раньше не получалось. Неподдельный интерес ко всему, что происходит вокруг, дает вам шанс вовремя получить полезную информацию, узнать то, что пока неведомо вашим соперникам. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, а также для встреч с теми, кому вы хотели бы понравиться. Стрельцы в это время будут особенно обаятельными, это не останется незамеченным. Наверняка найдутся желающие узнать вас получше.
Козерог
Настройтесь на серьезный лад. Именно это позволит избежать ошибок, слов и поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть. Не стоит верить всем подряд. К сожалению, сегодня окружающие могут вводить вас в заблуждение, сбивать с толку. Проще добиться успеха в чем-то хорошо знакомом, но и за новые дела можно браться. Главное – не рассчитывать на немедленный результат. Лучше запастись терпением. Гармоничны отношения с близкими. Не исключено, что найдется время для каких-то необычных развлекательных мероприятий, поездки по интересным местам.
Водолей
Первая половина дня обещает какие-то интересные, вдохновляющие события и хорошие новости. При этом речь может идти не о больших переменах в жизни, а о том, что подтолкнет к решительным действиям, подскажет, куда двигаться дальше. Позже появиться возможность разобраться со старыми делами, решить вопросы, которые долго не давали покоя. Вечер подходит для общения с близкими, семейных дел. Не исключено, что нужно будет поговорить о каких-то серьезных вещах. Удастся сделать это спокойно и конструктивно, избежав разногласий и обид.
Рыбы
В первой половине дня не все будет идти по плану; это может огорчить некоторых представителей знака. Однако Рыбы, которые любят и умеют импровизировать, останутся довольны: ведь у них будет шанс показать себя, достичь важных целей. Знакомые готовы во многом помочь; не стесняйтесь обратиться к ним. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для рутинной работы, решения привычных задач. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Лучше не спешить с покупками; спонтанные приобретения едва ли будут удачны.