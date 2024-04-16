ГОРОСКОП НА 16 АПРЕЛЯ ⟩ Девам удастся добиться успеха во многих делах, а Козерогам следует перестать верить всем подряд

В этот день можно заниматься составлением официальных писем, оформлением документов. Удачным будет обращение в государственные организации. Хорош день и с точки зрения общения: близкие по духу люди отлично ладят, у единомышленников не возникает разногласий. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию. Она не подводит.

Овен

Первая половина дня благоприятна для учебы, интеллектуального труда, сбора и анализа информации. Вы многое схватываете на лету, быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. Пригодится и то, что вы успели узнать раньше. У многих Овнов будет шанс осуществить то, что они давно задумали. Вторая половина дня радует приятными встречами, дает шанс пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Вероятны романтические сюрпризы, неожиданные знаки внимания. Будет возможность сделать какие-то удачные покупки.

Телец

Благоприятный день, подходящий для привычных, хорошо знакомых дел. Они не кажутся утомительными или скучными, вы со всем отлично справляетесь. Полезно наблюдать за происходящим вокруг, анализировать поступки других людей. Сегодня многие Тельцы учатся на чужих ошибках, поэтому не совершают собственных. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали, восстановить какие-то старые связи. Останутся в прошлом разногласия, огорчавшие вас. Легко договориться о планах на будущее.

Близнецы