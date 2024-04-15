Самый сексуальный мужчина в мире похвастался женской косметикой

58-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси, признанный журналом People самым сексуальным мужчиной 2023 года, появился в аккаунте TikTok своей жены Джиллиан и прорекламировал новые блески для губ.

В ролике актер раскрывает каждый из четырех оттенков блеска, созданных его супругой-визажистом Джиллиан, которые придают губам более пухлый и объемный вид с помощью увлажняющей формулы. Каждый из них стоит $26.

В ролике Демпси начинает свой обзор с Plush Nude, коричнево-розового оттенка, который, по его словам, является «действительно красивым». Deluxe Mauve, оттенок прохладных тонов, - это просто «классика», которую можно использовать днем, вечером или если вы отправляетесь в «эту позорную прогулку» и нуждаетесь в гламурном освежении «по дороге домой в метро». Тем, кто хочет сделать свои жемчужно-белые оттенки чуть ярче, Демпси рекомендует Bubble Pink с синим оттенком, а для матовых губ более чем идеален мерцающий Golden Pearl.

«Они великолепны, потому что их очень приятно целовать», - говорит он о продуктах. В конце записи актер посылает поцелуй в камеру.

Многие фанаты удивились, увидев Демпси в амплуа человека, который рекламирует женскую косметику. Однако сам актер с удовольствием снимается в роликах своей жены, будучи «приглашенной звездой».

Когда в ноябре прошлого года вышла обложка с Патриком в звании самого сексуального мужчины из ныне живущих, Джиллиан показала в Instagram, как она готовила его кожу и фирменные волосы цвета «соль с перцем» для съемок.

Демпси также был показан в другом видео в Instagram жены, когда в декабре 2022 года он спонтанно сбрил свои рыжие пряди. Визажистка, которая стрижет мужа с 1995 года, рассказала тогда People, что главная трансформация была похожа на «возрождение».

«У Патрика бесстрашный характер, и он позволяет мне делать с его волосами что угодно! Мы относимся к его волосам, как к скульптуре, и получаем массу удовольствия, пробуя что-то новое между проектами», - сказала она.

Патрик Демпси с 2005 года играет нейрохирурга Дерека «МакДрими» Шепарда в сериале «Анатомия страсти» канала ABC, насчитывающем уже 19 сезонов. Его дебютом на экране стала роль в фильме 1987 года «Любовь нельзя купить».