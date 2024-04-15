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После благотворительного матча по поло Меган Маркл и принц Гарри наслаждались друг другом в страшно дорогом отеле

Limon.ee
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Меган Маркл и принц Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Marco Bello / Reuters / Scanpix

После окончания матча по поло в жаркой Флориде герцог и герцогиня Сассекские насладились роскошным отелем Four Seasons в Палм-Бич, где проживание на одну ночь в номере люкс стоит более 7 500 евро.

 

В пятницу в Майами состоялся благотворительный матч по поло, в котором победила команда благотворительной организации Гарри Sentebale. Трофей на церемонии награждения вручила Гарри не кто иной, как его жена Меган.

В пятницу пара побывала на матче по поло, а в субботу отдыхала и наслаждалась обществом друг друга. Примечательно, что в субботу Гарри и Меган были замечены в бассейне отеля Four Seasons в Палм-Бич, сообщает Hello Magazine. Это единственный пятизвездочный отель в Палм-Бич, излюбленном прибежище знаменитостей и богачей, с четырьмя бассейнами и даже частным пляжем.

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