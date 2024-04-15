После окончания матча по поло в жаркой Флориде герцог и герцогиня Сассекские насладились роскошным отелем Four Seasons в Палм-Бич, где проживание на одну ночь в номере люкс стоит более 7 500 евро.
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После благотворительного матча по поло Меган Маркл и принц Гарри наслаждались друг другом в страшно дорогом отеле
В пятницу в Майами состоялся благотворительный матч по поло, в котором победила команда благотворительной организации Гарри Sentebale. Трофей на церемонии награждения вручила Гарри не кто иной, как его жена Меган.