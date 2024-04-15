Дизайнер Виктория Бекхэм побаловала поклонников снимком своего мужа Дэвида без рубашки. Фото она сделала, когда наслаждалась тренировкой в спортзале. Соответствующий пост появился в социальной сети звезды, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Виктория Бекхэм похвасталась своим полуголным супругом
Виктория Бекхэм показала супруга на тренировке
Виктория сфотографировала 48-летнего Дэвида, демонстрировавшего свой татуированный торс в шортах. Сидя на скамейке в их домашнем тренажерном зале, спортсмен надел бейсболку и улыбался.
«Субботная утренняя тренировка с этим подтянутым парнем! Не благодарите!!! Целую», - написала Виктория.
Бекхэм также поделилась фото, на котором надела черный спортивный бюстгальтер и леггинсы в тон. Звезда тоже показала свою сломанную ногу.
В День Святого Валентина Бекхэм получила перелом ноги после того, как упала во время тренировки, поэтому теперь вынуждена носить медицинский ботинок и пользоваться костылями. Супруг звезды даже подарил ей специальный самокат.