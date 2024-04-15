ФОТО ⟩ Виктория Бекхэм похвасталась своим полуголным супругом

Виктория Бекхэм показала супруга на тренировке

Виктория сфотографировала 48-летнего Дэвида, демонстрировавшего свой татуированный торс в шортах. Сидя на скамейке в их домашнем тренажерном зале, спортсмен надел бейсболку и улыбался.

«Субботная утренняя тренировка с этим подтянутым парнем! Не благодарите!!! Целую», - написала Виктория.

Бекхэм также поделилась фото, на котором надела черный спортивный бюстгальтер и леггинсы в тон. Звезда тоже показала свою сломанную ногу.

В День Святого Валентина Бекхэм получила перелом ноги после того, как упала во время тренировки, поэтому теперь вынуждена носить медицинский ботинок и пользоваться костылями. Супруг звезды даже подарил ей специальный самокат.