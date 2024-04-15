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ФОТО ⟩ Максим Галкин лаконично поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Konstantin Sednev

Алла Пугачева принимает поздравления. 15 апреля Примадонне исполнилось 75 лет. В числе первых в соцсетях звезду поздравили старшая дочь Кристина Орбакайте и муж Максим Галкин.  Он был весьма лаконичен, пишет Womanhit.

Шоумен опубликовал свежее фото артистки и оставил короткую подпись.

«Любимая, с твоим днем», - написал Галкин.

К поздравлению примкнули фанаты, в том числе - звезды шоу-бизнеса. Своим пожелания под публикацией разметили Саша Савельева, Марина Юдашкина, Светлана Лобода, Игорь Гуляев. 

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