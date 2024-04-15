Алла Пугачева принимает поздравления. 15 апреля Примадонне исполнилось 75 лет. В числе первых в соцсетях звезду поздравили старшая дочь Кристина Орбакайте и муж Максим Галкин. Он был весьма лаконичен, пишет Womanhit.
ФОТО ⟩ Максим Галкин лаконично поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Шоумен опубликовал свежее фото артистки и оставил короткую подпись.
«Любимая, с твоим днем», - написал Галкин.
К поздравлению примкнули фанаты, в том числе - звезды шоу-бизнеса. Своим пожелания под публикацией разметили Саша Савельева, Марина Юдашкина, Светлана Лобода, Игорь Гуляев.