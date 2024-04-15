Мужчина купил живую акулу и выпустил ее в океан, чтобы она «встретилась с родителями»

В Таиланде 23-летний инструктор по подводному плаванию, Виктор Сэлмон купил живую акулу в ресторане и выпустил ее в океан, чтобы она «встретилась с родителями». Об этом пишет The Independent.

Мужчина купил акулу за 15 фунтов стерлингов (17,5 евро ), чтобы ее не съели, и выпустил обратно в океан.

Виктор Салмон заметил, что в ресторане неподалеку от его дома в Паттайе (Таиланд) продают суп из акульих плавников, и был возмущен, когда увидел, в каких условиях содержат животных.

23-летний парень вернулся туда 1 апреля. Он поинтересовался можно ли купить одну особь, но не для того, чтобы съесть. Вскоре инструктор по подводному плаванию вышел из тайского ресторана с маленьким животным, заплатив всего 15 фунтов стерлингов (17,5 евро).

По словам экстремала, он спас рыбу, которая проводила ужасные дни в ресторане, прежде чем оказаться на чьем-то столе. Всего через 30 минут мистер Сэлмон выпустил бамбуковую акулу в Сиамский залив, чтобы она «встретилась со своими мамой и папой».