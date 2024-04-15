Украинский режиссер Алан Бадоев впервые за четыре года встретился с сыном и дочерью и показал трогательные фото

Знаменитость не видел Лолиту и Богдана уже четыре года. Сначала их встречам мешала пандемия коронавируса, а впоследствии война в Украине. Все это время они общались с помощью видеосвязи. Однако Бадоев отмечает, что это не заменит полноценное времяпрепровождение вместе.

«Я не видел своих детей вместе четыре года… Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению через видеосвязь. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихом пати", где у каждого своя музыка в наушниках... Слишком новые и современные тенденции, они, скорее, выглядят "как настоящие", но не являются ими», - поделился режиссер.

И вот наконец-то Алану Бадоеву удалось встретиться с сыном и дочерью. Режиссер приехал в Испанию, чтобы представить документальный фильм о войне в Украине «Довга доба». Продюсер поделился, что Лолита и Богдан сопровождают и поддерживают его на кинопоказах.

«Наконец-то мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за нами… Старательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, какие обрели новые, где мы далеко друг от друга, а где близко», - поделился Бадоев.