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Эстонский менеджер Марьен Высуялг объясняет, почему она больше не тренируется с Пяртельпоэг

Геттер Трумси
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Фото: Konstantin Sednev

Маркетолог и менеджер Марьен Высуялг ответила в социальных сетях на вопросы фанатов и объяснила, почему та больше не ходит в спортзал вместе с блогершей Кристиной Пяртельпоэг.

Некоторое время назад менеджер Марьен Высуялг сообщила, что уже сорок дней борется с различными заболеваниями. На прошлой неделе Марьен лечилась дома и скрашивала свои будни, сидя в Instagram, где пообещала ответить на вопросы своих подписчиков.

Один из фанатов хотел узнать, почему Марьен и Кристина Пяртельпоэг больше не ходят вместе в спортзал. «В прошлом году вы ходили», - добавил фанат для пояснения.

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