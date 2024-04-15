Маркетолог и менеджер Марьен Высуялг ответила в социальных сетях на вопросы фанатов и объяснила, почему та больше не ходит в спортзал вместе с блогершей Кристиной Пяртельпоэг.
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Эстонский менеджер Марьен Высуялг объясняет, почему она больше не тренируется с Пяртельпоэг
Некоторое время назад менеджер Марьен Высуялг сообщила, что уже сорок дней борется с различными заболеваниями. На прошлой неделе Марьен лечилась дома и скрашивала свои будни, сидя в Instagram, где пообещала ответить на вопросы своих подписчиков.