Уехавшая от войны в Эстонию актриса Юлия Ауг недавно сыграла в спектакле «Айсберг» сумасшедшую, которая мнит себя Примадонной. Премьера состоялась в сентябре 2023 года в Каннах, а в марте этого года «Айсберг» с аншлагом прошел в Русском театре. Как оказалось, актриса не впервые играет женщину, похожую на легендарную певицу. К тому же, Пугачева всегда была профессиональным ориентиром для Ауг. С Примадонной они похожи внешне, в чем-то схожи их взгляды, талант и сила характера. И хотя Юлия Ауг считает, что в жизни она и Пугачева - совершенно разные люди, актриса была бы счастлива сыграть «женщину, которая поет» в биографическом фильме о ней. Ведь по словам Юлии Ауг, такую невероятную судьбу стоит прожить, пусть даже на экране.