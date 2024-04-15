Алла Пугачева накануне 75-летия выпустила новую песню под названием «Я плачу».
Пугачева к юбилею выпустила новую песню под названием «Я плачу»
Легендарная певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Я плачу».
«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», - говорится в тексте песни.
Композиция вышла накануне дня рождения певицы - сегодня,15 апреля, Пугачевой исполнилось 75 лет. Слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин.