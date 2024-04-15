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Пугачева к юбилею выпустила новую песню под названием «Я плачу»

Limon.ee
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачева накануне 75-летия выпустила новую песню под названием «Я плачу».

Легендарная певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Я плачу». 

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», - говорится в тексте песни.

Композиция вышла накануне дня рождения певицы - сегодня,15 апреля, Пугачевой исполнилось 75 лет. Слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин.

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