В эфире программы Stuudio. Nädal телеканала TV3 были Хендрик и Мария Террас, которые поженились зимой и недавно поделились радостной новостью о том, что скоро у них появится ребенок. «Быть мужчиной и быть рядом, когда ты ничем не можешь помочь... Чувство такой беспомощности», - вспоминает Хендрик о первых месяцах беременности своей жены.
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Жена члена Рийгикогу про новость о беременности: специально мы этого не скрывали, но хотели сами насладиться периодом
«После бракосочетания краски становятся ярче, выглядывает солнце, может быть, потому что наступила весна, а может быть, из-за Марии», - говорит новобрачный член Рийгикогу Хендрик Террас.