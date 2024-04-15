ГАЛЕРЕЯ ⟩ Участница группы Måneskin завела эстонцев своим страстным диджейским выступлением

Måneskin - итальянская группа, которая взлетела в верхние строчки музыкального мира после победы на конкурсе песни Евровидение в 2021 году! Они достигли успеха не только в Европе, но и в других частях мира. В 2023 году они получили номинацию на Грэмми, а осенью того же года выиграли награду за лучший рок-музыкальный видеоклип на церемонии награждения музыкальных видео MTV.