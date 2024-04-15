«Для нас это привычная история»: Макс Барских оказался в эпицентре атаки Ирана на Израиль

После концерта в одном из столичных клубов поклонники певца начали бить тревогу из-за обстрела Израиля. Однако артист совсем скоро вышел на связь. В своем Instagram Барских поблагодарил фанатов за заботу и отметил, что вся команда и он сам находятся в безопасности.

По словам Макса, ракеты и взрывы уже не пугают его, потому что это рутина для большинства украинцев:

«У нас все хорошо, не волнуйтесь, мы в безопасности и продолжаем тур "Зорепад.На бис". Уже третий год подряд Россия ежедневно атакует города Украины, и подобные новости стали ужасной жесткой рутиной для каждого украинца. Поэтому нас этим не сломать, и мы не из пугливых».

В дополнение, после концерта в Тель-Авиве было запланировано выступление артиста в городе Хайфа, однако из-за обстрела Израиля продолжение музыкального тура было под вопросом. Впрочем, Барских сообщил, что концерт все же состоится и ему удалось выступить несмотря на угрозу с воздуха.