Кейт Миддлтон впервые после объявления о диагнозе вышла на связь с подданными

Вместе с принцем Уильямом она опубликовала в соцсетях официальное обращение в связи с трагическими событиями в Сиднее, где неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре. Поскольку Австралия входит в число 15 государств Содружества наций, в которых король Карл III является монархом и выступает как глава государства, принц и принцесса Уэльские не смогли проигнорировать произошедшее.

«Мы шокированы и опечалены ужасными событиями в Сиднее сегодня утром. Наши мысли со всеми, кто пострадал, в том числе с близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти жизни других», — написали Кейт и Уильям.

Вооружённый ножом неизвестный напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея. В результате его действий погибло шесть человек и ещё семь получили ранения. Преступник действовал в одиночку. Как сообщают СМИ, после получения сообщения о нападении в торговый центр зашла сотрудница полиции, которая находилась неподалёку. Когда она догнала злоумышленника, тот поднял нож. Тогда она открыла огонь и застрелила мужчину.

Известно также, что один из посетителей торгового центра пытался остановить нападавшего. Этот был мужчина, говоривший на русском языке. Он задержал преступника на эскалаторе, используя столб от ограждения.

Напомним, что Кейт Миддлтон объявила о том, что у неё обнаружили рак, 22 марта. Принцесса перестала появляться на публике после операции на брюшной полости, и это стало поводом для многочисленных теорий заговора. Многие посчитали, что распространение сплетен и давление прессы вынудили принцессу рассказать о диагнозе раньше, чем она планировала. Однако даже её заявление не остановило конспирологов: в сети продолжают спорить насчёт подлинности последнего видео Кейт.