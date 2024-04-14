ГАЛЕРЕЯ ⟩ Адский угар: смотрите, как Моргенштерн в Таллинне выступал

Еще до того, как эпатажный рэпер появился перед публикой, толпа хором выкрикивала его имя. Артист вышел на сцену в 01:12 с дипломатом от бренда Louis Vuitton.

«Здравствуйте, Таллинн. За**ались ждать, да? Я тоже. Дождались!» - закричал Моргенштерн. В ответ на это толпа по уже сложившемуся на его концертах обычаю стала посылать артиста на три буквы. Такая форма общения между Моргенштерном и его поклонниками складывалась годами. Со стороны может показаться, что это грубо, но на самом деле посыл пропитан уважением и любовью.