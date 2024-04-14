ГАЛЕРЕЯ ⟩ Адский угар: смотрите, как Моргенштерн в Таллинне выступал

Удивительный артист, которого все ругают, но который всегда собирает полные залы, выступил в минувшую пятницу, 12 апреля, в Таллинне. Концерт прошел в столичном клубе MjClub. Традиционно перед началом выступления у дверей клуба выстроилась солидная очередь.
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Еще до того, как эпатажный рэпер появился перед публикой, толпа хором выкрикивала его имя. Артист вышел на сцену в 01:12 с дипломатом от бренда Louis Vuitton.