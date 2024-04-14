ВИДЕО ⟩ Жители и гости столицы о долгожданном концерте Моргенштерна: «Интеллигентно у Галкина, а здесь круче!»

Эди признался, что музыку Моргенштерна слушает уже очень давно, и творчество артиста во многом ему помогало по жизни. «Его музыка мне, правда, во многом помогала, особенно, когда я учился еще в гимназии. У него в песне есть строчка: "Мне чуть больше двадцати, пять мультов на мне часы, три на шее, семь...". И сейчас мне 22, раньше я обо всем этом мечтал, а сейчас уже иду к этому!» - делится Эди.