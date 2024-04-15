Первая половина дня благоприятна. Она подходит и для завершения старых дел, и для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Интуиция подскажет, с чего начать и куда двигаться дальше. Хорошо проходят деловые переговоры, могут быть заключены удачные сделки. День подходит для работы с документами, обсуждения юридических вопросов.
ГОРОСКОП НА 15 АПРЕЛЯ ⟩ Тельцам не стоит спешить с выводами, а Близнецы могут остро реагировать на любые пустяки
Вторая половина дня приносит новые дела и заботы. Часто из-за них приходится менять планы, откладывать то, чем вы планировали заняться. Не стоит переживать из-за этого: чуть позже обязательно представится возможность наверстать упущенное.
Овен
Не стоит спешить с новыми начинаниями. В первой половине дня может быть сложно достичь поставленных целей, возможны разногласия и споры, суета, мешающая сосредоточиться и принять верные решения. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, достичь поставленных целей становится гораздо проще. У тому же вы лучше ладите с окружающими. Многие Овны получат поддержку влиятельных людей. Во второй половине дня возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы от близких. Не исключены хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека.
Телец
День начинается не слишком удачно, но вам не стоит спешить с выводами. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, и если что-то не получилось с утра, во второй половине дня можно предпринять новую попытку. Не всегда просто найти общий язык с окружающими; порой возникают разногласия с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Но до открытого конфликта дело не дойдет. Часто выручает чувство юмора. Вам удается развеселить тех, кто пал духом, разрядить обстановку. Ваше поведение нравится многим, наверняка найдутся желающие познакомиться поближе.
Близнецы
День сам по себе неплох, да вот беда: эмоциональный фон его напряженный, поэтому вы порой остро реагируете на любые пустяки. Старайтесь вести себя максимально дружелюбно, иначе незначительные разногласия могут обернуться ссорой, которая надолго испортит отношения. Вероятны успехи в работе, особенно хорошо вам даются дела, требующие творческого подхода. Можно покупать какие-то полезные вещи для дома, а также подарки близким; тут вы не ошибетесь с выбором. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы, подарки.
Рак
Яркий день, полный неожиданных и очень приятных событий. Вы не хотите сидеть без дела, с энтузиазмом беретесь за все новое, стараетесь учиться всему, что хотя бы теоретически может оказаться полезным. Будет шанс помочь знакомым, оказавшимся в сложной ситуации. Ваш опыт наверняка пригодится тем, кто пока не успел обзавестись собственным. Вероятны удачные покупки. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать вас и ваших близких. Интуиция подсказывает, на чем можно сэкономить. Вы не заключаете сделок, о которых позже пришлось бы пожалеть.
Лев
Не самый простой, но все же удачный день. Он полон дел, требующих внимания. Иногда приходится думать о тысяче вещей сразу. Вы отлично с этим справляетесь, ничего не путаете, не забываете и не упускаете из виду. Окружающим приятно иметь с вами дело, многие хотят подружиться, предлагают сотрудничество или совместное времяпрепровождение. Возможны подарки и знаки внимания, романтические сюрпризы, которым вы будете рады. Во второй половине дня будет возможность поддержать близкого человека.
Дева
Вы сохраняете самообладание и здравый смысл, как бы ни развивались события. Это помогает достичь успеха там, где не справились другие. Не исключено, что вам предложат что-то необычное; интуиция подскажет, какой ответ стоит дать. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы много слышали. Вторая половина дня радует денежными поступлениями. Это благоприятное время для покупок и решения финансовых вопросов. Там, где речь идет о возможной прибыли или выгодных инвестициях, интуиция вас не подводит.
Весы
Насыщенный плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Вероятны удачные совпадения, а также хорошие новости издалека. Порой что-то идет не по плану, но вы быстро ориентируетесь в ситуации, принимаете верные решения и находите путь к цели. Близкие поддерживают вас во всем, охотно помогают. Вторая половина дня благоприятна с финансовой точки зрения. Вопросы, тревожившие вас в последнее время, решатся самым удачным образом. Вероятны денежные поступления, которые позволят сделать какие-то незапланированные покупки.
Скорпион
Старайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. Вам полезно будет отдохнуть и развеяться, сменить обстановку. Если какие-то дела можно просто отложить на потом, именно так и стоит поступить. Порой возникают неплохие идеи, но для их реализации вам может потребоваться помощь. Не всегда легко найти союзников, но если вы поведете себя правильно, они обязательно появятся. Дружелюбие и искренний интерес к окружающим помогают вам ладить даже с теми, с кем вы прежде не находили общего языка. Не исключено начало романтических историй.
Стрелец
Отличный плодотворный день, подходящий для решения многих вопросов. Часто вы замечаете то, чего не увидели окружающие, и раньше других догадываетесь о чем-то важном. Нежелательны физические перегрузки. Если вы занимаетесь спортом, будьте внимательны к себе; это позволит избежать травм и других неприятностей. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения личных отношений, щедра на романтические сюрпризы. Это отличное время для общения с людьми, которым вы хотите понравиться. Произвести нужное впечатление будет нетрудно; просто ведите себя естественно.
Козерог
Сегодня вы настроены несколько более легкомысленно, чем обычно, поэтому порой говорите и делаете то, о чем позже придется пожалеть. Но серьезных проблем не возникает, да и больших ошибок вы не допускаете. Порой окружающие дают отличные советы. Прислушайтесь к мнению тех, кому доверяете. Лучше не торопиться с решением финансовых вопросов; вам понадобится время, чтобы собрать побольше информации и понять, как лучше действовать. Вероятны интересные поездки, в том числе незапланированные. В пути не исключены приятные знакомства.
Водолей
Яркий насыщенный день, полный приятных событий и удачных совпадений. Звезды на вашей стороне, вы чувствуете их поддержку и беретесь за то, к чему прежде не решались приступить. Успех может прийти неожиданно быстро. Некоторым Водолеям помогают случайные знакомые или люди, от которых представители знака не ожидали поддержки. Не исключено, что во второй половине дня нужно будет заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Для этого придется изменить собственные планы, но в целом все сложится удачно и для вас. Вечером возможны небольшие незапланированные расходы.
Рыбы
Старайтесь не переживать и не сердиться из-за пустяков в начале дня. В это время вы можете быть более вспыльчивыми и раздражительными, чем обычно. Часто знакомых неприятно удивляет ваше поведение. Но постепенно эмоциональный фон стабилизируется, вы настраиваетесь на позитивный лад, начинаете смотреть на будущее с большим оптимизмом. Вторая половина дня отлично подходит для встреч с самыми разными людьми. Вы легко находите общий язык, часто с полуслова понимаете тех, с кем прежде не могли договориться даже о простейших вещах.