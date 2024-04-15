ГОРОСКОП НА 15 АПРЕЛЯ ⟩ Тельцам не стоит спешить с выводами, а Близнецы могут остро реагировать на любые пустяки

Козерог

Сегодня вы настроены несколько более легкомысленно, чем обычно, поэтому порой говорите и делаете то, о чем позже придется пожалеть. Но серьезных проблем не возникает, да и больших ошибок вы не допускаете. Порой окружающие дают отличные советы. Прислушайтесь к мнению тех, кому доверяете. Лучше не торопиться с решением финансовых вопросов; вам понадобится время, чтобы собрать побольше информации и понять, как лучше действовать. Вероятны интересные поездки, в том числе незапланированные. В пути не исключены приятные знакомства.

Водолей

Яркий насыщенный день, полный приятных событий и удачных совпадений. Звезды на вашей стороне, вы чувствуете их поддержку и беретесь за то, к чему прежде не решались приступить. Успех может прийти неожиданно быстро. Некоторым Водолеям помогают случайные знакомые или люди, от которых представители знака не ожидали поддержки. Не исключено, что во второй половине дня нужно будет заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Для этого придется изменить собственные планы, но в целом все сложится удачно и для вас. Вечером возможны небольшие незапланированные расходы.

Рыбы

Старайтесь не переживать и не сердиться из-за пустяков в начале дня. В это время вы можете быть более вспыльчивыми и раздражительными, чем обычно. Часто знакомых неприятно удивляет ваше поведение. Но постепенно эмоциональный фон стабилизируется, вы настраиваетесь на позитивный лад, начинаете смотреть на будущее с большим оптимизмом. Вторая половина дня отлично подходит для встреч с самыми разными людьми. Вы легко находите общий язык, часто с полуслова понимаете тех, с кем прежде не могли договориться даже о простейших вещах.