Девушка Роберта Паттинсона рассекретила пол их первенца, который недавно появился на свет

«Я не знаю, знает ли кто-то из вас, но недавно в моей жизни произошли большие перемены, произошли довольно большие события. Я люблю удивительных женщин, и мне очень повезло иметь собственную маленькую удивительную девушку и встретить любовь всей моей жизни», - сказала Сьюки.

Жизнь Уотерхаус сильно изменилась с тех пор, как она стала матерью. 8 апреля звезда «Дейзи Джонс и Шестеро» показала, насколько изменилось ее тело с момента рождения ребенка.

В своей подписи новоиспеченная мама написала, что гордится «добротой и утонченностью», которую она проявила после родов.

«Четвертый триместр был... унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов!» - написал Уотерхаус.

«Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и лаской, которую я отдала себе в течение этого периода восстановления», - добавила она.