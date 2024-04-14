«Они там весь день во дворе пили, делали шашлык, а потом, видимо, в какой-то момент все вышло из-под контроля», - рассказал Elu24 житель улицы Й. Каппели, где в субботу вечером развернулась масштабная полицейская операция. Сосед 55-летнего мужчины, угрожавшего взорвать себя и свою семью, рассказал о задержанном.

Субботний вечер на улице Й. Каппели в центре Таллинна был напряженным. После 19:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одной из квартир на этой улице 55-летний мужчина напал на нескольких человек и угрожал взорвать себя вместе с находящимися с ним в квартире спутницей жизни и ребенком.

Началась масштабная полицейская операция. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, компания в квартире вместе употребляла алкоголь, когда в какой-то момент 55-летний мужчина с подозрением на алкогольное и наркотическое опьянение стал агрессивным и напал на троих гостей и свою спутницу жизни.