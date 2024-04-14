17-летняя Кауане Роде Камарго вышла замуж за бывшего мэра города Араукария в Бразилии 66-летнего Хиссама Хуссейна Дехаини. Отношения пары стали предметом многочисленных споров. Об этом пишет The Mirror US.
ФОТО ⟩ Несовершеннолетняя королева красоты, которая вышла замуж за 66-летнего миллионера, ответила хейтерам
Бывшая участница конкурса «Мисс Подросток», называющая себя «принцессой», дала отпор своим критикам в соцсетях. Ровно год назад она вышла замуж за мультимиллионера, который значительно старше ее.
Кауане еще ученица средней школы. Она заняла второе место на конкурсе «Мисс Араукария» в 2022 году в категории для девушек в возрасте от 15 до 17 лет. Однако именно свадьба с политиком привлекла к ней внимание общественности. Их необычная история любви, хотя и не противоречит закону, за последний год вызвала много нареканий. В ответ критикам Кауане в первую годовщину их свадьбы опубликовала в Instagram скриншот результатов поиска Google по их с мужем именам.
«Целый год желают знать: фанаты или ненавистники?» - написала она.
Их свадьба вызвала споры особенно после того, как появились слухи о том, что Дехаини повысил мать своей избранницы до высокой должности на следующий день после их свадьбы.
Издание отмечает, что в Бразилии брак в 16 лет является законным с разрешения родителей. Страна занимает пятое место в мире по количеству браков среди несовершеннолетних.
Хисам Хуссейн Дехаини - отец 16 детей, был женат шесть раз и впервые связал себя узами брака в 1980 году.
По некоторым данным, его состояние составляет 14 миллионов бразильских реалов (чуть более 2,8 миллионов долларов), однажды он был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Мужчина, якобы руководил лабораторией по переработке наркотиков и якобы защищал наркоторговцев, заключая сделки с полицией. Позднее расследование было прекращено, а Дехаини стал ведущим бизнесменом и политиком.