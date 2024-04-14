«Юрген Лиги появился в последний момент, и какой-то парень в шапке с помпоном накинулся на него», - описывает очевидец потасовку между политиком и недовольным гражданином до начала заседания Таллиннского горсобрания. «За мной начинает закрепляться слава драчуна», - говорит сам Лиги.
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ВИДЕО ⟩ Для Юргена Лиги заседание Таллиннского горсобрания началось с небольшой потасовки: было не до шуток
В воскресенье, 14 апреля, несколько партий собрались, чтобы подписать коалиционное соглашение. Затем состоится внеочередное заседание горсобрания, на котором будет избран новый мэр Таллинна.