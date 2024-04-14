ВИДЕО ⟩ Для Юргена Лиги заседание Таллиннского горсобрания началось с небольшой потасовки: было не до шуток

«Юрген Лиги появился в последний момент, и какой-то парень в шапке с помпоном накинулся на него», - описывает очевидец потасовку между политиком и недовольным гражданином до начала заседания Таллиннского горсобрания. «За мной начинает закрепляться слава драчуна», - говорит сам Лиги.