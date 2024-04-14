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ВИДЕО ⟩ Для Юргена Лиги заседание Таллиннского горсобрания началось с небольшой потасовки: было не до шуток

Геттер Трумси
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Юрген Лиги.
Юрген Лиги. Фото: Elmo Riig

«Юрген Лиги появился в последний момент, и какой-то парень в шапке с помпоном накинулся на него», - описывает очевидец потасовку между политиком и недовольным гражданином до начала заседания Таллиннского горсобрания. «За мной начинает закрепляться слава драчуна», - говорит сам Лиги.

В воскресенье, 14 апреля, несколько партий собрались, чтобы подписать коалиционное соглашение. Затем состоится внеочередное заседание горсобрания, на котором будет избран новый мэр Таллинна.

Член фракции Партии реформ Юрген Лиги также принял в собрании участие, но для политика оно началось с небольшой потасовки.

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