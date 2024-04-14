ВИДЕО ⟩ Галкин после атаки на Израиль внезапно обратился к российским журналистам

На своей странице в Instagram он разместил видео, на котором изначально на иврите поздравил Израиль с атакой Ирана. Но когда шоумен понял, что перепутал выражения, сразу же удалил видео и запостил новое, в котором пожелал удачи израильским силам ПВО.

Такой поступок Галкина вызвал еще больше возмущения у россиян, потому что это вторая война, которую осуждает шоумен. По своим пабликам они начали разгонять информацию о состоянии Галкина в момент записи видео.

Заметно, что артист был в состоянии алкогольного опьянения. Он и сам признался, что мог «перебрать с виски», поэтому и перепутал выражения.

Шоумен не стал долго думать и записал видеообращение российским журналистам.

«Собирался поспать, но зашел на какие-то российские каналы, какую-то гавнопомойку. Боже, 2,5 миллион людей на это гавно [смотрят]. "Подвыпивший Максим Галкин пожелал удачи ПВО Израиля, а он даже не в Израиле". Слушайте, гавножурналисты, успокойтесь. В Израиле я, и желаю удачи израильскому ПВО. И даже если не был бы в Израиле, то все равно бы желал», - сказал Галкин.

Кроме того, юморист призвал российских журналистов заниматься своими делами, а не следить за его жизнью.