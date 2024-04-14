СМОТРИТЕ ⟩ Пользователи Сети обсуждают новое фото страстного поцелуя принца Гарри и Меган Маркл на публике

К сожалению, британцы семейную идиллию Сассексов и на этот раз не оценили. Дело в том, что весь матч за герцогами следила съемочная группа Netflix, которая совместно с Гарри готовит документальный проект об этом элитарном виде спорта. Стоит ли говорить, что парочку обвинили в неискренности и игре на камеры, пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Rebecca Blackwell/AP

«У них всегда наготове съемочная группа», «Я не думаю, что когда-либо видел людей, чьи действия так сильно отличаются от того, что они говорят. Мистер "Я-не-могу-никуда-пойти-без-службы-безопасности" добровольно приглашает в свою жизнь камеры и выставляет себя на всеобщее обозрение», «Как из принца, который мечтал об уединении, он превратился во второсортную звезду реалити-шоу?», «Уровень кринжа зашкаливает», - негодуют читатели таблоида.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Rebecca Blackwell/AP

Но самой беспощадной критике подвергся образ Меган, который, по мнению комментаторов, оказался совсем неуместным для спортивного мероприятия. «Я просто хочу знать, как она может ходить по траве на этих шпильках», «Такие каблуки на матче по конному поло? Кажется, все, что она делает, нацелено на привлечение внимания к себе, а не к другим», «Я выросла, катаясь на лошадях. И что-то я не припомню, чтобы жены наездников ходили на 12-сантиметровых шпильках. С другой стороны, такие туфли отлично насыщают почву воздухом...» - обсуждают британцы.