Женщина вернулась к семье через 52 года после похищения

По данным издания Mirror, Ауре Герреро Леон было всего четыре года, когда ее похитили в 1972 году из местного магазина. Девочку выкрали в столице Колумбии и увезли в город, расположенный примерно в 177 км. Позже девочку на улице нашла семья, которая приютила ее и назвала Джиной.

«Я вышла купить печенье и зашла за угол, где находился соседний магазин. Мимо проходил старик, он напугал меня и я спряталась за автобусом. Там появилась женщина, которая меня похитила. Она высокая, темная, с длинными волосами и худая», - описывает свое похищение женщина.

Настоящие родители Леон не теряли надежды и до конца своих дней искали ее. Когда их не стало, за поиски девочки принялся ее брат. В итоге он обнаружил в одной из соцсетей женщину, удивительно похожую на его покойную маму. Этой женщиной оказалась Аура.

Так состоялось воссоединение брата с сестрой.