Почему Елизавета ІІ и принц Филипп не пришли на свадебную церемонию Чарльза и Камиллы

На этой неделе король Карл ІІІ и королева Камилла отпраздновали 19 годовщину своей свадьбы, которая состоялась 9 апреля 2005 года. Было две церемонии бракосочетания, но королева Елизавета и принц Филипп не присутствовали на обоих торжествах, сообщает Рeople.

Спустя более чем 35 лет после их первой встречи и последующих браков с другими людьми будущий король Карл и Камилла Паркер Боулз официально связали себя узами брака на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше. Ратуша находится в двух шагах от Виндзорского замка, но родителей жениха не было среди 28 гостей на частной церемонии, на которой присутствовали принцы Уильям и принц Гарри.

Будучи государем, королева Елизавета была главой англиканской церкви и решила, что ей неуместно присутствовать на свадьбе двух людей, которые развелись со своими предыдущими партнерами. Чарльз был женат на принцессе Диане с 1981 по 1996 год, а Камилла была замужем за Эндрю Паркером Боулзом с 1973 по 1995 год.

Гражданская церемония в Виндзоре не отличалась помпезностью. Для праздничного выхода Чарльз надел костюм вместо военной формы, а Камилла - белое пальто поверх шелкового шифонового платья и шляпу от Филлипа Трейси. У молодоженов не было общего образа. Тогда посмотреть на них вышли до 20 000 человек.

Камилла приняла титул герцогини Корнуольской после замужества с тогдашним принцем Уэльским. Но, из уважения к покойной принцессе Диане, не использовала титул принцессы Уэльской.

Для церемонии в соборе Святого Георгия Камилла сменила образ (как делают сегодня многие невесты) на вышитое серо-золотое пальто поверх соответствующего шифонового платья. Прическу она украсила эффектными перьями, тоже от Филиппа Трейси.

Во время религиозного благословения, которое проводил архиепископ Кентерберийский, молодожены исповедовались в своих «множественных грехах и нечестиях», читая Книгу общих молитв.

Чарльз и Камилла позже покинули церковь рука об руку и позировали для свадебных портретов в Белой гостиной Виндзорского замка. Королева и принц Филипп ясно выразили свою поддержку своему старшему сыну и его давней любви. Они присутствовали на семейной фотосессии, а затем устроили прием в Виндзорском замке.