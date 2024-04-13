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«Выглядит это не очень хорошо»: новый пост Бригитте Сюзанне Хунт привлек внимание полиции

Limon.ee
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Фото: SILLE ANNUK / Taavi Sepp / kollaaž

«Рекомендации инфлюенсеров могут быть приятными, но сегодня BSH меня разочаровала», - написала в социальных сетях капитан полиции Маарья Пунак, которую поразила история Бригитте Сюзанне Хунт о еде за рулем. «Машина была припаркована, а двигатель выключен, так что департаменту окружающей среды тоже не стоит беспокоиться», - комментирует Бригитте Сюзанне Хунт.

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт уже давно не скандалила, делясь интересными советами по питанию и фитнесу в своих аккаунтах в социальных сетях. В пятницу она также поделилась в своем Instagram, что является поклонницей продукции Kalaarsenal.

«Друзья, хочу напомнить вам, что я самая большая фанатка рыбы из всех, кого вы знаете!», - сообщила Бригитте своим подписчикам в Instagram в пятницу. «И моя жизнь настолько гламурна, что я ем колбасу из лосося и рыбные шарики в машине!»

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