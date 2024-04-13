Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт уже давно не скандалила , делясь интересными советами по питанию и фитнесу в своих аккаунтах в социальных сетях. В пятницу она также поделилась в своем Instagram, что является поклонницей продукции Kalaarsenal.

«Друзья, хочу напомнить вам, что я самая большая фанатка рыбы из всех, кого вы знаете!», - сообщила Бригитте своим подписчикам в Instagram в пятницу. «И моя жизнь настолько гламурна, что я ем колбасу из лосося и рыбные шарики в машине!»