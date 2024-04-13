БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Мошенники рассылают письма от имени эстонского церковного деятеля

«Остерегайтесь мошеннических писем! Это прислал НЕ Йоэль Лухаметс», - пишет Кристьян Лухаметс, пастор тартуской тартуской церкви Святого Павла, в своем аккаунте в Facebook. Он делится письмом, отправленным от имени Йоэля Лухаметса с адреса direct.bishopcontact@gmail.com.

Письмо озаглавлено «Ожидаю ответа» и в нем просят 2 065 евро. Отправитель письма сообщает, что деньги нужны на церковные принадлежности, и спрашивает, есть ли у получателя счет в PayPal, чтобы произвести необходимый платеж.

Письмо мошенников. Фото: Erakogu

В сообщении Кристьяна Лухаметса в Facebook говорится, что, помимо вышеупомянутого письма, с адреса direct.bishopcontact@gmail.com приходят и другие мошеннические письма, в которых не просят денег, а требуют чего-то другого.

Иво Пилль, пастор церкви Сангасте, также прокомментировал это сообщение, заявив, что мошенники становятся все более изобретательными. «Недавно мне позвонили и на русском языке и сообщили, что мой банковский счет в большой опасности. Большое спасибо лейтенанту Комарову... Я никогда не забуду то, что узнал от него. Он довольно долго слушал, что я думаю о нем и его действиях. У них откуда-то взялись данные жителей, и они просто обзванивают пожилых людей», - говорит Пилль.

«Я не настолько глуп, чтобы поверить в то, что у Йоэля такой неполноценный родной язык, и я бы дважды подумал, прежде чем выкладывать такую сумму. И я бы спросил - что это за принадлежности? И выяснил бы... где прячутся такие "писаки-переписчики", я бы с удовольствием сделал небольшой звонок вежливости. Вместе с друзьями, которые тоже не любят такие шутки. Для хорошего дела нет плохого времени. Мне до боли в животе интересно, сколько вреда людям причинили такие негодяи», - говорит Пилль.