ВИДЕО ⟩ Умерли самые старые в мире сиамские близнецы: как они прожили свою жизнь

Старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы из США умерли в возрасте 62 лет. Это произошло в воскресенье, 7 апреля, в больнице Университета Пенсильвании. Причины смерти пока неизвестны, сообщает сайт Книги рекордов Гиннеса.

Лори и Джордж (прежнее имя Дори) родились в Пенсильвании (США) 18 сентября 1961 года. У них были частично сросшиеся черепа, которые имели общие жизненно важные кровеносные сосуды и 30% мозга (лобные и теменные доли).

Лори была полностью работоспособной, а Джордж страдал из-за заболевания позвоночника и не мог самостоятельно ходить: передвигался на стульчике, похожем на инвалидную коляску.

Каждый раз, когда сиамских близнецов спрашивали, хотели бы они когда-нибудь развестись, те отвечали, что нет.

«Мое мнение таково: зачем чинить то, что не сломано?» - сказал Джордж в документальном фильме 1997 года.

Ранее он взял себе псевдоним Риба в честь известной кантри певицы Рибы Макинтайр, а в 2007 году сделал каминг-аут как трансгендер и начал одеваться и идентифицировать себя как мужчина.

Что касается романтических отношений и личной жизни, то оба близнеца были одиноки, хотя в свое время пытались найти себе вторую половинку.

Шаппеллы бросили вызов всем прогнозам медиков, которые говорили, что они не доживут и до 30 лет. В 2015-м парочка стала самыми старыми близнецами в истории, обогнав Машу и Дашу Кривошляповых.

У Лори и Джорджа остались отец, шесть братьев и сестер, несколько племянников и племянниц, а также очень много друзей.