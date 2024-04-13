Компания розничной торговли в Китае увеличила количество дней отпуска с 30 до 40 и разрешила сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением, сообщает Zakon.kz.
Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения
Как пишет South China Morning Post, теперь дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу.
«Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу», - сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.
Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха. Такую инициативу охотно поддержали в соцсетях.
«Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение», – поделился один из комментаторов.
В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни. По его убеждению, заставлять сотрудников работать сверхурочно - это неэтично. В его компании - пятидневка. Работая по семь часов, сотрудники имеют право на полноценный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 7000 юаней. Это примерно 906 евро.