Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения

Как пишет South China Morning Post, теперь дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу.

«Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу», - сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.

Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха. Такую инициативу охотно поддержали в соцсетях.

«Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение», – поделился один из комментаторов.

В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни. По его убеждению, заставлять сотрудников работать сверхурочно - это неэтично. В его компании - пятидневка. Работая по семь часов, сотрудники имеют право на полноценный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 7000 юаней. Это примерно 906 евро.