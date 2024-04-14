ГОРОСКОП НА 14 АПРЕЛЯ ⟩ Тельцам стоит прислушаться к советам, а Близнецам важно избежать переутомления

Рак

Благоприятный день для общения. Вы легко находите общий язык с окружающими, часто понимаете их с полуслова. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, восстановить какие-то старые связи. Многим Ракам обаяние и умение ладить с людьми помогают в делах. Можно браться за что-то новое: вы быстро добьетесь первых успехов. Не исключено, что в этом помогут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вторая половина дня удачна с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

Лев

Благоприятный день для общения и поиска новых союзников. Сегодня вы буквально притягиваете к себе людей, с которыми легко и приятно иметь дело. У вас много хороших идей, которыми хочется делиться с окружающими. Желающие помочь в осуществлении задуманного наверняка найдутся. Не исключено начало дружеских отношений, а также романтических историй. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций будет особенно заметным в сфере личных отношений. Это наверняка заметят Львы, которые в последнее время на находили взаимопонимания с близкими.

Дева