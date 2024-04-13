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ВИДЕО ⟩ Драка, бюстгальтеры и выступление на одной сцене с артистом: что творилось на концерте Моргенштерна в Таллинне

Limon.ee
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Концерт Моргенштерна в Таллинне.
Концерт Моргенштерна в Таллинне. Фото: Lugeja foto

Вчера, 12 апреля, в популярном клубе Таллинна выступил эпатажный музыкант Моргенштерн. Что только не творилось в этот вечер в MjClub. Поклонники одного из самых успешных рэп-исполнителей танцевали, слемились и даже устроили драку! Смотрите видео!

В пятницу вечером в столичном клубе собралось огромное количество фанатов эпатажного артиста. Кто-то бывал на концертах Моргенштерна и раньше, а кто-то нет. У каждого были какие-то свои ожидания, которые музыкант вчера явно превзошел. 

Еще до того, как рэп-исполнитель появился перед публикой, толпа хором выкрикивала его имя. Артист вышел на сцену в 01:12 со своим дипломатом от бренда Louis Vuitton. 

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