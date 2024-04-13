Вчера, 12 апреля, в популярном клубе Таллинна выступил эпатажный музыкант Моргенштерн. Что только не творилось в этот вечер в MjClub. Поклонники одного из самых успешных рэп-исполнителей танцевали, слемились и даже устроили драку! Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ Драка, бюстгальтеры и выступление на одной сцене с артистом: что творилось на концерте Моргенштерна в Таллинне
В пятницу вечером в столичном клубе собралось огромное количество фанатов эпатажного артиста. Кто-то бывал на концертах Моргенштерна и раньше, а кто-то нет. У каждого были какие-то свои ожидания, которые музыкант вчера явно превзошел.