ВИДЕО ⟩ Драка, бюстгальтеры и выступление на одной сцене с артистом: что творилось на концерте Моргенштерна в Таллинне

Вчера, 12 апреля, в популярном клубе Таллинна выступил эпатажный музыкант Моргенштерн. Что только не творилось в этот вечер в MjClub. Поклонники одного из самых успешных рэп-исполнителей танцевали, слемились и даже устроили драку! Смотрите видео!