В редакцию обратился читатель, который рассказал, что 11 апреля, он как и многие другие пассажиры, находился в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха и ждал вылета в Таллинн. Но все пошло не по плану.
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«За всё время моих путешествий первый раз такая нелепая ситуация»: десятки туристов из Эстонии застряли в египетском аэропорту
Оказалось, что многие пассажиры не могут зарегистрироваться на рейс. Люди были очень возмущенны. Читатель рассказавший об этой истории, сказал, что для того чтобы избежать конфликта, он решил помочь работникам аэропорта.