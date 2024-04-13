Драгоценная выпечка: пекарня просит клиентов проверять печенье на наличие потерянного бриллианта

Дон Монро сказала, что бриллиант упал с кольца, которое было на ее пальце в течение 36 лет, в какой-то момент, когда она была в магазине. Во время работы она не надела перчатки, отметив, что не обязана этого делать.

Женщина опасается, что драгоценный камень оказался в тесте для печенья. Она обещает вознаграждение человеку, который его найдет и вернет.

«Если вы случайно найдете его, я буду вечно в долгу перед вами, если вы вернете его», - написала она в пятницу, пятого апреля.

12 апреля Монро опубликовала обновление, где отметила, что бриллиант до сих пор не нашелся.