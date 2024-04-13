«Зрителям Kuuuurija, программа нужна больше, чем мне эта награда», - говорит Катрин Луст, дважды номинированная на премию EFTA ведущая Kuuuurija, которая неожиданно ушла, не дождавшись окончания зрелищного гала-вечера. «Пора было вставать и уходить!»
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Ведущая Катрин Луст, покинувшая гала-вечер EFTA раньше времени: «Зрители нуждаются в программе Kuuuurija больше, чем я в этой награде»
На премии EFTA в пятницу вечером любимая ведущая Kanal 2 Катрин Луст также получила две номинации, но неожиданно уехала домой на такси еще до окончания гала-вечера.