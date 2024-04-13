Мужчина обнаружил в стенах своего дома 111-летнюю капсулу времени

Мужчина из Гранд-Рапидс, штат Мичиган (США), во время ремонта обнаружил в стенах своего дома капсулу времени, датируемую 1913 годом. О необычной находке на популярном форуме Reddit рассказал пользователь с никнеймом @MadMelvin.

Во время перепланировки своего дома мужчина обнаружил в его стенах капсулу времени, которой было 111 лет. Любопытство взяло верх и он открыл ее, чтобы посмотреть, что находится внутри. Мужчина считает, что она принадлежала ребенку, поскольку в ней находилась необычная коллекция предметов.

В капсуле было рукописное письмо с рисунком, газета от 8 ноября 1913 года и открытку с надписью «Комплименты от Джулиуса Фридриха, дилера музыки», а также изображение двух детей. Однако это не все. Мужчина также обнаружил еще одну карточку, которая, как предполагается, была взята из настольной игры и гласила: «Удачи. Чулок наизнанку», изображение Иисуса Христа, домино и маленькую игрушку-сковородку.

«Подрядчики нашли капсулу времени в моих стенах. Я делаю ремонт и обнаружил детскую капсулу времени, спрятанную в моих стенах. Вместе с несколькими безделушками и газетой за 1913 год я нашел эту карточку. Похоже, она может быть от какой-то игры. Кто-нибудь узнает ее?» - написал он на Reddit.

Многие пользователи хотели помочь мужчине и делились своими советами и догадками в комментариях:

«Я не могу найти примеры карт, но это может быть из "Игры в удачу" Милтона Брэдли, изданной в ~1890 году. Временной период подходит, описание игры совпадает с картой (тема удачи, простой фокус), и карты были известны как хромолитографированные, что, я полагаю, означает цветные»;

«В библиотеке в центре города есть замечательный краеведческий раздел. Там есть информация о многих домах на холме Херитейдж. Я рекомендую сходить в библиотеку и поискать информацию о вашем доме! У них есть городские указатели, в которых перечислены люди по именам и профессиям. Так много разных ресурсов. Проверьте»;

«О, вау! Это очень круто. Заставляет задуматься, сколько таких находок до сих пор сидит не найденными. Спасибо, что поделились».